В Одессе сгорели семь магазинов (фото) [ Редактировать ]
В Одессе, на Люстдорфской дороге, загорелся цветочный магазин. Информация о пожаре поступила в 23.37 воскресенья, 5 августа. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
Спасатели приехали на место через восемь минут. Пожар ликвидировали за 20 минут.
За это время огонь уничтожил семь торговых магазинов общей площадью 150 квадратных метров. Причина пожара и размер убытков устанавливаются правоохранителями органами.
Ранее мы писали о том, что ГСЧС требует закрыть торговые центры Киева.
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