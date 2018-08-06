В Одессе, на Люстдорфской дороге, загорелся цветочный магазин. Информация о пожаре поступила в 23.37 воскресенья, 5 августа. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

Спасатели приехали на место через восемь минут. Пожар ликвидировали за 20 минут.

За это время огонь уничтожил семь торговых магазинов общей площадью 150 квадратных метров. Причина пожара и размер убытков устанавливаются правоохранителями органами.

Ранее мы писали о том, что ГСЧС требует закрыть торговые центры Киева.