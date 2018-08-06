Американские ученые из Калифорнийского университета провели исследования и установили, что кальян несет такой ​​же вред, как и обычные сигареты. Результаты эксперимента опубликовали в журнале American Journal of Cardiology.

К эксперименту привлекли 48 человек разного возраста и пола. Они в течение получаса курили кальян. После этого у подопытных замеряли сердечный ритм, артериальное давление, уровень никотина в крови.

Оказалось, что один сеанс курения кальяна на 16 ударов в минуту увеличил количество сердечных сокращений. У добровольцев повышалось давление. Курение кальяна изменило показатель артериальной жесткости. Это - ключевой фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие изменения в организме возникают после курения сигарет.

В табаке для кальяна содержатся искусственные химические вещества. Их используют для изготовления сигарет. Вещества в кальяне могут нанести еще больший вред здоровью человека.

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