Кальян или сигареты: что вреднее [ Редактировать ]
Американские ученые из Калифорнийского университета провели исследования и установили, что кальян несет такой же вред, как и обычные сигареты. Результаты эксперимента опубликовали в журнале American Journal of Cardiology.
К эксперименту привлекли 48 человек разного возраста и пола. Они в течение получаса курили кальян. После этого у подопытных замеряли сердечный ритм, артериальное давление, уровень никотина в крови.
Оказалось, что один сеанс курения кальяна на 16 ударов в минуту увеличил количество сердечных сокращений. У добровольцев повышалось давление. Курение кальяна изменило показатель артериальной жесткости. Это - ключевой фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Такие изменения в организме возникают после курения сигарет.
В табаке для кальяна содержатся искусственные химические вещества. Их используют для изготовления сигарет. Вещества в кальяне могут нанести еще больший вред здоровью человека.
Читайте также интервью с кальянщиком.
по теме
В Украине временно запретили популярное обезболивающее
В Украине временно запретили анестетик "Артифрин Здоровье Форте" раствор для инъекций
Солнечный ожог: Супрун дала украинцам "жаркие" советы
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рекомендует защищать себя от солнца не только на пляжах
Почему люди разговаривают во сне
Многие люди разговаривают, когда спят. Ученые называют такое явление сомнилоквией
Бесплатные услуги врачей: Супрун назвала список
Министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook назвала перечень услуг, которые врачи должны предоставлять бесплатно
Отравление шаурмой в Киеве: все киоски принадлежали одному субъекту
Все киоски, где люди купили несвежую шаурму, принадлежали одному субъекту хозяйствования