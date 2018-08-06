Лига Европы: все пары четвертого раунда плей-офф [ Редактировать ]
Фото: ua-football.com
6 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка последнего, четвертого, раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19. УЕФА определил лишь предварительные пары данной стадии турнира, поскольку впереди еще третий раунд, в котором принимают участие два украинских клуба - "Заря" и "Мариуполь".
Жребий к нашим командам был не особо благосклонен. Если луганчане в третьем раунде квалификации справится с "Брагой", то на следующем этапе сыграет с победителем пары "РБ Лейпциг" (Германия)/"КС Университатя" (Румыния).
Мариупольская команда, при положительном исходе в матче с "Бордо", на пути в групповой турнир Лиги Европы встретится с победителем противостояния "Гент" (Бельгия)/"Ягеллония" (Польша).
Путь чемпионов. Результаты жеребьевки:
"Олимпия"/ХИК - "Црвена Звезда"/"Спартак" (Трнава)
"Хапоэль" Беэр-Шева/АПОЭЛ - "Астана"/"Динамо" (Загреб)
"Корк Сити"/"Русенборг" - "Зальцбург"/"Шкендия"
"Легия"/"Дюделанж" - "Алашкерт"/"ЧФР Клуж"
Спартак" (Юрмала)/"Судува" - "Селтик"/АЕК
"Шериф"/"Валур" - "Карабах"/БАТЭ
"Мальмё"/"Види" - "Нью-Сейнтс"/"Мидтьюлланд"
"Торпедо" (Кутаиси)/"Кукеси" - "Лудогорец"/"Зриньски"
Основной путь. Результаты жеребьевки:
"Сигма"/"Кайрат" - "Севилья"/"Жальгирис"
"Слован"/"Рапид" - "Хайдук"/"Стяуа"
"Сарпсборг"/"Риека" - "Пюник"/"Маккаби" Тель-Авив
"Аполлон"/"Динамо" (Брест) - "Витесс"/"Базель"
"Ягеллония"/"Гент" - "Мариуполь"/"Бордо"
"Рейнджерс"/"Марибор" - "Уфа"/"Прогресс Нидеркорн"
"Норшелланн"/"Партизан" - "Бешикташ"/ЛАСК
"Хапоэль" Хайфа/"Аталанта" - ЦСКА (София)/"Копенгаген"
"Динамо" (Минск)/"Зенит" - "Хиберниан"/"Мольде"
"Тренчин"/"Фейеноорд" - "Штурм"/АЕК (Кипр)
"Генк"/"Лех" - "Спартак" (Суботица)/"Брондбю"
"Олимпиакос"/"Люцерн" - "Истанбул Башакшехир"/"Бёрнли"
"Заря"/"Брага" - "РБ Лейпциг"/"Университатя"
Встречи этого раунда пройдут 23 и 30 августа.
Третий представитель Украины в Лиге Европы, полтавская "Ворскла", попал напрямую в групповой этап турнира.
Напомним, ранее киевское "Динамо" узнало потенциального соперника в заключительном раунде плей-офф Лиги чемпионов.
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