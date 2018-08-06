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6 августа в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка последнего, четвертого, отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого определятся последние участники группового этапа, среди которых уже один представитель Украины - донецкий "Шахтер".

Никаких сюрпризов для болельщиков киевского "Динамо" - столичный клуб, как и сообщалось ранее, в случае победы над "Славией", встретится с победителем пары "Стандарт"(Бельгия) - "Аякс"(Нидерланды).

Победитель пары "Динамо" - "Славия", которая является сеянной, не мог встретиться с триумфатором поединка ПАОК - "Спартак" потому, что УЕФА разводит украинские и российские клубы в связи с напряженными отношениями между странами.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов:

Путь представителей лиг

"Фенербахче"/"Бенфика" - ПАОК/"Спартак"(Москва)

"Стандард"/"Аякс" - "Динамо"(Киев)/"Славия"

Путь чемпионов

"Црвена Звезда"/"Спартак" (Трнава) - "Зальцбург"/"Шкендия"

"Карабах"/БАТЭ - ПСВ

"Янг Бойз" - "Астана"/"Динамо" (Загреб)

"Мальме"/"Видеотон" - "Селтик"/АЕК

Первые матчи состоятся 21/22-го августа. Ответные - через неделю, 28/29-го августа. Команды, которые стоят первыми в списке проведут дебютный поединок дома.

Напомним, ранее футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины неожиданно побрился налысо.