Кислотой в лицо: суд избрал меру пресечения маньяку [ Редактировать ]
В понедельник, 6 августа, Херсонский горсуд избрал меру пресечения для Николая Новикова, подозреваемого в нападении советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, в виде содержания под стражей. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, пишет "Громадське".
Процессуальное руководство в уголовном производстве открытом по пункту 4 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) осуществляет прокуратура Херсонской области.
Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
3 августа подозреваемый в нападении был схвачен полицией.
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