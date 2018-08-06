В понедельник, 6 августа, Херсонский горсуд избрал меру пресечения для Николая Новикова, подозреваемого в нападении советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, в виде содержания под стражей. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, пишет "Громадське".

Процессуальное руководство в уголовном производстве открытом по пункту 4 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) осуществляет прокуратура Херсонской области.

Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.

3 августа подозреваемый в нападении был схвачен полицией.