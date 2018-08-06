Два горнодобывающих комбината ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК", входящие в титановый бизнес Group DF, за 6 месяцев 2018 года увеличили объёмы выпуска натурального ильменитового концентрата (TiO2) с 39 тыс. тонн до 70 тыс. тонн, что на 80% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Добыча ильменитовой руды выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 774 тыс. м3 по 1 278 тыс. м3, сообщают "Українські новини".

"В первом полугодии комбинатам "Валки-Ильменит" и Междуреченский ГОК удалось увеличить производство ильменитового концентрата почти на 80%. Это стало возможным благодаря тому, что с 1 июня мы наконец смогли возобновить работу комбината "Валки-Ильменит", которое больше года из-за приостановки лицензии со стороны Госгеонедр было вынужденно остановленным, – прокомментировал Иван Бондарь, директор "Валки-Ильменит". – Мы потеряли более года на судебные споры с государством, в результате чего бизнес недополучил существенную часть прибыли, а государство – налоговых отчислений. Но в конце концов, мы отстояли позицию бизнеса и возобновили работу комбината".

По словам топ-менеджера, в текущее время спрос на продукцию комбинатов сохраняется на высоком уровне, поэтому бизнес планирует и дальше наращивать объёмы добычи и производства.

"После введения санкций и потери российского рынка, мы переориентировали поставки на украинский и европейский рынки. На сегодняшний день крупнейшим украинским потребителем продукции комбинатов остается государственное предприятие "Сумыхимпром". Остальная часть продукции экспортируется потребителям в Европу", – добавил Иван Бондарь.

Кроме увеличения производственных показателей, на комбинатах на 25% увеличился размер средней заработной платы, которая в текущее время составляет более 11 тыс. грн.

Также по результатам первого полугодия предприятиями "Валки-Ильменит" и "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" было уплачено 27,5 млн грн. налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, что на 51% превышает показатель прошлого года, когда предприятие "Валки-Ильменит" было вынужденно остановлено.

В 2017 году предприятия "Валки-Ильменит" и "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" выпустили 102,4 тыс. тонн ильменитового концентрата, а сумма уплаченных налогов составила 36,8 млн гривен.

Совокупный объем инвестиций, которые Group DF вложила в два ГОКа, составляет более 330,8 млн грн. Инвестиции в "Междуреченский ГОК" составили более 207 млн грн., а в "Валки-Ильменит" – 123,8 млн грн.

Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два горно-обогатительных комбината: "Междуреченский ГОК" и "Валки-Ильменит". Кроме того, Group DF также инвестирует в строительство еще двух новых ГОКов – Стремигородского ГОКа (Житомирская обл.) и Мотроновского ГОКа (Днепропетровская обл.).

В Проект "Мотроновский ГОК" уже вложено более $115,7 млн. По предварительным расчетам, предприятие сможет ежегодно выпускать около 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового концентрата.

Инвестиции в Проект "Стремигородский ГОК" уже превысили 74.5 млн грн. На текущий момент проводятся проектно-изыскательные работы. После реализации первого этапа проекта, проектная мощность комбината составит около 500 тыс. тонн/год ильменитового концентрата и 150-200 тыс. тонн /год апатитового концентрата #.

СПРАВКА.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости. Основатель и собственник Group DF – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

"Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (пгт Иршанск, Житомирская обл., Украина) – предприятие, которое специализируется на добыче и производстве ильменитового концентрата, мощностью 100 тыс. тонн в год. Ильменитовый концентрат используется для дальнейшего производства диоксида титана.

Добыча титаносодержащих руд на Междуреченском ГОКе осуществляется открытым методом на Междуречном месторождении – Исаковском и Южном участках.

Комбинат является частью титанового бизнеса Group DF.

"Валки-Ильменит" (пгт Иршанск, Житомирская обл., Украина) – предприятие, которое специализируется на добыче и производстве ильменитового концентрата, мощностью 45 тыс. тонн в год. Ильменитовый концентрат используется для дальнейшего производства диоксида титана.

Комбинат является частью титанового бизнеса Group DF.

Добыча титаносодержащих руд на "Валки-Ильменит" осуществляется открытым методом на Валки-Гацковском месторождении. Также предприятие имеет лицензию на разработку Стремигородского месторождения ильменита и апатитов.