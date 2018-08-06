Возле итальянского города Болонья на объездной дороге взорвался грузовик, который, вероятно, перевозил горючие материалы. Об этом La Repubblica.

По словам очевидцев, взрывов было несколько. Они сопровождались столбом огня и дыма.

В соцсетях активно распространяют фото и видео пожара. По некоторым данным, взрыв произошел вблизи аэропорта.

В результате серии взрывов есть пострадавшие, на место направлены "скорые", пожарные машины и вертолет. Точное количество пострадавших пока не сообщается.

Движение по трассе, на которой произошел взрыв, перекрыли в обоих направлениях.

Ранее в Марьинке прогремел мощный взрыв.