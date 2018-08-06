Серия мощных взрывов прогремела посреди дороги (видео) [ Редактировать ]
Возле итальянского города Болонья на объездной дороге взорвался грузовик, который, вероятно, перевозил горючие материалы. Об этом La Repubblica.
По словам очевидцев, взрывов было несколько. Они сопровождались столбом огня и дыма.
В соцсетях активно распространяют фото и видео пожара. По некоторым данным, взрыв произошел вблизи аэропорта.
В результате серии взрывов есть пострадавшие, на место направлены "скорые", пожарные машины и вертолет. Точное количество пострадавших пока не сообщается.
Движение по трассе, на которой произошел взрыв, перекрыли в обоих направлениях.
Huge explosion at #Bologna pic.twitter.com/sWFaiA6hVK— srb news (@srbnews0) 6 августа 2018 г.
Italya #Bologna #Italy Havalimanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi pic.twitter.com/NNslv3YFmv— Yasemin Han 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@YaseminHan11) 6 августа 2018 г.
Sembra Kabul ma è #Bologna adesso. pic.twitter.com/z78Vjhmnqu— Matteo Brunamonti (@matt_brunamonti) 6 августа 2018 г.
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