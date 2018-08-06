В Киеве количество отравившихся шаурмой выросло до 93 человек. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает Госпродпотребслужба.

Ранее сообщалось об 83 отравившихся шаурмой в Киеве.

Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: метро Дарница, Речной Порт на Почтовой площади в Подольском районе, метро Харьковская, метро Лесная, проспект Оболонский, 20-А.

"Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена", - говорится в сообщении.

30 июля в Киеве произошло массовое пищевое отравление людей, которые приобретали еду в городских точках общепита.