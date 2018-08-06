Отравление шаурмой: количество пострадавших возросло [ Редактировать ]
В Киеве количество отравившихся шаурмой выросло до 93 человек. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает Госпродпотребслужба.
Ранее сообщалось об 83 отравившихся шаурмой в Киеве.
Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: метро Дарница, Речной Порт на Почтовой площади в Подольском районе, метро Харьковская, метро Лесная, проспект Оболонский, 20-А.
"Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена", - говорится в сообщении.
30 июля в Киеве произошло массовое пищевое отравление людей, которые приобретали еду в городских точках общепита.
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