Раніше Трамп всіляко від цього відхрещувався

Дональд Трамп визнав факт зустрічі свого сина в росіянами перед виборами 2016-го року з метою отримати компромат на конкурента - Гілларі Клінтон.

Раніше Трамп всіляко від цього відхрещувався, а повідомлення у ЗМІ про цю зустріч називав "фейковими". Нині ж заявив: зустріч для отримання інформації про супротивника була абсолютно законною, мовляв, таке постійно відбувається в політиці.

Нагадаю, 9 червня 2016 року син та зять Трампа - Дональд Трамп-молодший та Джаредом Кушнер зустрілися у Нью-Йорку з російським адвокатом Наталією Весельницькою. Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує інформацію американської розвідки про те, що росіяни впливали на вибори - для перемоги Трампа.

Останній заперечує будь-яку змову і називає це розслідування "полюванням на відьом". Заперечувати втручання у вибори президента США продовжує і Кремль.