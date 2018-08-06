На Запоріжжі ледь не спалили сільраду. Напередодні, посеред білого дня, невідомі закидали коктейлями молотова будинок місцевої влади у селі Водяному, Кам'янсько-Дніпровського району.

Селяни встигли викликати пожежників, а пожежники - вчасно доїхати. Тож полум'я вдалося загасити доволі швидко. Воно встигло пошкодити лише один із кабінетів.

Також у будівлі розтрощені кілька вікон, у які зловмисники жбурляли пляшки з займистою сумішшю.

"Вживаються заходи по встановленню та затриманню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Відкрито кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі", - говорить Катерина Людвік, керівник відділу коммунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.