Разом із ним під варту узяли ще двох представників грузинських кланів

В Іспанії затримали одного з найвпливовіших босів російської мафії. Разом із ним під варту узяли ще двох представників грузинських кланів.

Їм закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів та участь у злочинній організації. Кримінальних "авторитетів" затримали у ресторані міста Мапрбелья.

На той момент вони саме планували убивство члена ворожого клану. На думку правоохоронців, затримані мали намір відтворити кримінальну структуру, яка була ліквідована в червні 2017 року.