В Іспанії затримали боса російської мафії [ Редактировать ]
В Іспанії затримали одного з найвпливовіших босів російської мафії. Разом із ним під варту узяли ще двох представників грузинських кланів.
Їм закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів та участь у злочинній організації. Кримінальних "авторитетів" затримали у ресторані міста Мапрбелья.
На той момент вони саме планували убивство члена ворожого клану. На думку правоохоронців, затримані мали намір відтворити кримінальну структуру, яка була ліквідована в червні 2017 року.
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