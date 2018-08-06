Понад 70 тисяч осіб постраждали від повені у Таїланді. Стихія вирувала у дев'яти провінціях на північному сході країни. Найбільших збитків зазнав регіон Накхон-Пханом, де з берегів вийшла річка Меконг. Загалом затоплено понад 12 тисяч домогосподарств. Інформація про жертви поки що не надходила. За прогнозами синоптиків, у регіоні литиме упродовж кількох наступних днів.

І про інші надзвичайні події у світі - дивіться далі в нашому огляді.

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На кордоні між Іспанією та Португалією не вщухають лісові пожежі. Полум'я зайнялося у суботу на півдні Португалії і стрімко поширилося на інші регіони. До гасіння залучили понад тисячу вогнеборців з обох країн, більше двох сотень пожежних машин та гелікоптерів, однак поки що взяти ситуацію під контроль не вдається.

Локалізувати вогонь заважає сильний вітер та спекотна погода, - температура повітря сягнула рекордних 43 градусів за Цельсієм. На території Португалії - через небезпеку займання - вже евакуювали два прикордонні села.

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Тим часом у Швеції загорівся острів Бйорке - найбільший з островів на захід від Гетеборга. За словами очевидців, пожежа спалахнула після того, як з одного човна, неподалік острова - здійснили сигнальний постріл. Спершу полум'я охопило незаселену місцевість, а тоді почало швидко наближатися до житлових будинків.

Оскільки острів із материком не з'єднані мостом, пожежники для евакуації населення задіяли додатковий паром. Минулося без жертв. Після того, як локалізували вогонь, місцевим мешканцям дозволили повернутися додому.

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У місті Санта-Ана на півдні американського штату Каліфорнія на автомобільну стоянку упав легкомоторний літак. На його борту перебувало п'ятеро осіб. Усі загинули.

Аварія сталася за півтора кілометра від південнокаліфорнійського аеропорту Джон Уейн, - саме коли літак прямував до аеродрому. За повідомленням місцевих ЗМІ, серед людей, які на момент падіння перебували на стоянці, ніхто не постраждав. Причини аварії поки що невідомі.

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На популярному єгипетському курорті Марса-Алам від нападу акули загинув турист із Чехії. Останки чоловіка виявили на пляжі. Як з'ясувалося, він відпочивав в Марса-Аламі разом з дружиною та дитиною.

Місцева влада створила спеціальну групу з розслідування інциденту. За попередніми даними, чоловік здійснював занурення з аквалангом за 20 кілометрів від берега, коли на нього напала акула. Попередній смертельний випадок унаслідок атаки цього хижака в Єгипті зафіксували три роки тому. Тоді загинула туристка з Німеччини.