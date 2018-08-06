Взрывы в Болонье: число пострадавших превысило 60 [ Редактировать ]
В понедельник, 6 августа, возле итальянского города Болонья на объездной дороге взорвался грузовик. Число пострадавших в результате взрыва выросло более чем до 60 человек, кроме того, по меньшей мере двое людей погибли. Об этом сообщает La Repubblica.
По данным спасателей, состояние как минимум 14 пострадавших - крайне тяжелое.
Также в результате взрыва частично обрушился мост. На видео, которое распространили в сети, видно, что на трассе образовалась огромная дыра.
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