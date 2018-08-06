В понедельник, 6 августа, возле итальянского города Болонья на объездной дороге взорвался грузовик. Число пострадавших в результате взрыва выросло более чем до 60 человек, кроме того, по меньшей мере двое людей погибли. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным спасателей, состояние как минимум 14 пострадавших - крайне тяжелое.

Также в результате взрыва частично обрушился мост. На видео, которое распространили в сети, видно, что на трассе образовалась огромная дыра.

Ранее в Марьинке прогремел мощный взрыв.