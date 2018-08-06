Покушение на Екатерину Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения [ Редактировать ]
Арест без права на залог. В Херсоне суд избрал меру пресечения Николаю Новикову. Это подозреваемый в нападении на советницу городского головы Екатерину Гандзюк.
31 июля ей плеснули серной кислотой в лицо у подъезда ее собственного дома. Новиков был задержан в пятницу.
Известно, что ранее он был членом местной преступной группировки. Обладает судимостью за кражу и незаконное обращение с оружием. Свою вину он не признает и утверждает, что в день нападения отдыхал с родными на море.
"Территорию мы не покидали. - Чтоб туда заехать, там шлагбаум, колючая проволока. - Там є охоронець, який засвідчить, що ви не виїжджали? - Там же есть чек, когда мы заехали".
"Стосовно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПКУ, не зможе запобігти заявленим ризикам", - говорит Ярослав Мусулевский, судья.
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