Арест без права на залог. В Херсоне суд избрал меру пресечения Николаю Новикову. Это подозреваемый в нападении на советницу городского головы Екатерину Гандзюк.

31 июля ей плеснули серной кислотой в лицо у подъезда ее собственного дома. Новиков был задержан в пятницу.

Известно, что ранее он был членом местной преступной группировки. Обладает судимостью за кражу и незаконное обращение с оружием. Свою вину он не признает и утверждает, что в день нападения отдыхал с родными на море.

"Территорию мы не покидали. - Чтоб туда заехать, там шлагбаум, колючая проволока. - Там є охоронець, який засвідчить, що ви не виїжджали? - Там же есть чек, когда мы заехали".

"Стосовно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПКУ, не зможе запобігти заявленим ризикам", - говорит Ярослав Мусулевский, судья.