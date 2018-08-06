Новое - это хорошо забытое старое. Немецкие политики задумались о возвращении всеобщей воинской повинности. Причем, как для мужчин, так и для женщин. Почему - расскажет Татьяна Логунова.

Призыв в армию в Германии отменили семь лет назад. Планы были амбициозные - превратить Бундесвер в привлекательного работодателя. И набирать в армию новобранцев, которые действительно хотят в ней служить и делать военную карьеру. Но что-то пошло не так.

На рекламную кампанию министерство обороны потратило миллионы евро. По всей стране открыли консультационные центры, напечатали тонны информационных буклетов и даже запустили телевизионный сериал - о буднях в армии. Но убедить молодежь не смогли - она не спешит подписывать с Бундесвером трудовые контракты. Не хватает кадров - постоянно рапортуют военные. Так, может, вернуть призыв? - спрашивают политики.

О возвращении воинской повинности первыми заговорили христианские демократы. В партии Ангелы Меркель предложили такую модель - обязать мужчин и женщин старше 18 лет год служить на благо государства. Либо в рядах армии, либо на альтернативной службе например, в социальных учреждениях.

Эта идея уже вызвала шквал критики. Оппозиция обвинила христианских демократов в попытках вмешиваться в жизнь граждан.

"Мы ведем дебаты о повинности, которая никому не нужна и не будет введена. Эти дебаты показывают только одно - как христианские демократы понимают интересы молодого поколения. Никак. На целый год отнимать у молодых людей, у талантов возможность учиться - это трата ресурсов", - говорит Кристиан Линднер, лидер Свободной Демократической партии Германии.

Интересно, кстати, что немцы возвращение повинности поддерживают. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса. За высказались 55 процентов опрошенных, против 40, остальные не определились.