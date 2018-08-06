Взрывы в Болонье: число пострадавших резко возросло [ Редактировать ]
Количество пострадавших от взрыва в итальянской Болонье возросло. Об этом сообщает Сorriere di Вologna.
В результате происшествия два человека погибли, еще 84 пострадали.
Издание сообщает, что спасатели ликвидировали пожар, однако в результате взрыва в асфальтном покрытии образовалась яма.
Ранее очевидцы происшествия сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после которого начался пожар. По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества.
по теме
Взрывы в Болонье: число пострадавших превысило 60
В понедельник, 6 августа, возле итальянского города Болонья на объездной дороге взорвался грузовик
В Италии перевернулся автобус: 12 человек погибли
В Италии, в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), перевернулся микроавтобус
Серия мощных взрывов прогремела посреди дороги (видео)
Возле итальянского города Болонья на объездной дороге взорвался грузовик
В Полтавской области прогремел взрыв
В Полтавской области в результате взрыва в частном доме пострадали четыре человека.
В Кабуле смертник совершил самоподрыв в аэропорту
В результате атаки смертника в аэропорту рядом с Кабулом 10 человек получили ранения или погибли