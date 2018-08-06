Количество пострадавших от взрыва в итальянской Болонье возросло. Об этом сообщает Сorriere di Вologna.

В результате происшествия два человека погибли, еще 84 пострадали.

Издание сообщает, что спасатели ликвидировали пожар, однако в результате взрыва в асфальтном покрытии образовалась яма.

Ранее очевидцы происшествия сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после которого начался пожар. По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества.