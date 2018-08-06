В Запорожье 17-летняя девушка протаранила полицию и сбила пешеходов (видео) [ Редактировать ]
В Запорожье 17-летняя девушка на чужом авто врезалась в автомобиль полиции, затем, покинув место ДТП, сбила двоих пешеходов, которые попали в больницу с тяжелыми травмами. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Инцидент произошел накануне поздно вечером на перекрестке улиц Молодежной и Республиканской.
Автомобиль Daewoo Racer протаранил автомобиль патрульной полиции, после чего, уходя от преследования, сбил двух мужчин-пешеходов.
Движение Daewoo Racer было заблокировано другим полицейским автомобилем. Во время задержания водителя выяснилось, что за рулем находилась несовершеннолетняя девушка, не имеющая прав. Также в салоне автомобиля на пассажирском месте находился нетрезвый владелец машины.
Инспекторы установили, что 27-летний владелец автомобиля в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности, в частности в июле 2018 патрульными на него было составлено два протокола за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Двое пострадавших мужчин-пешеходов были госпитализированы в городскую больницу с многочисленными переломами.
По факту ДТП открыто уголовное производство, ведется следствие.
Ранее мы сообщали, что киевлянин сгорел живьем в ДТП.
по теме
Резонансные ДТП: чем закончились "громкие дела" на дорогах Украины?
Последнее время на дорогах Украины все чаще происходят жуткие ДТП, в которых погибают люди, а то и десятки людей
ДТП у Києві: Кирилу Островському обрали запобіжний захід
Показово, що підтримати обвинуваченого на засідання прийшли невідомі молодики в спортивному одязі, переважно темному, котрі буквально окупували усі місця у залі засідань
Смертельное ДТП под Житомиром: установлена причина
Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован
Смертельное ДТП под Киевом: три человека погибли (фото)
Под Киевом, на Старообуховском шоссе, произошло масштабное ДТП
ДТП в Україні: рятувальники навели жахливу статистику
Рейсовий мікроавтобус в'їхав у вантажівку, що стояла на узбіччі - наслідки фатальні