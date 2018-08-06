В Киеве у женщины украли 2 миллиона [ Редактировать ]
В понедельник, 6 августа, в Киеве неизвестные мужчины в черных масках ограбили женщину. Было украдено около 2 миллиона гривен.
В 17:55 по городу введен оперативный план "Перехват".
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на личные источники.
Разыскивают черный Mitsubishi Lancer, номерной знак неполный - ХХ 9091 АІ или ХХ 9090 АІ. Нападавшие были одеты в черную одежду. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.
Ранее мы рассказывали, как народного депутата ограбили на ночной дороге.
по теме
"Космические" премии чиновники “Нафтогаза” тратят на псевдоакции для запугивания НКРЭ
Акцию, требующую прозрачной работы "Нафтогаза" попытались остановить - к зданию НКРЭ КУ подошли неизвестные, после словесной перепалки - прибывшие начали вести себя неадекватно
В Украине повышают тарифы за хранение газа
С августа "Укртрансгаз" предоставляет услуги хранения (закачки, отбора) газа по новым повышенным тарифам
В Киеве и Житомире напали на журналистов
В Житомире напали на журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняли в подрыве информационной безопасности Украины
Цена на хлеб возрастет почти в два раза
Осенью в Украине на 30-35% могут подорожать хлебобулочные изделия
Трудовая миграция тормозит рост экономики - НБУ
В НБУ отметили острую нехватку квалифицированных кадров