В понедельник, 6 августа, в Киеве неизвестные мужчины в черных масках ограбили женщину. Было украдено около 2 миллиона гривен.

В 17:55 по городу введен оперативный план "Перехват".

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на личные источники.

Разыскивают черный Mitsubishi Lancer, номерной знак неполный - ХХ 9091 АІ или ХХ 9090 АІ. Нападавшие были одеты в черную одежду. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

Ранее мы рассказывали, как народного депутата ограбили на ночной дороге.