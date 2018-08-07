Студентка третьего курса бакалавриата Университета Родса Хенсани Масеко покончила с собой после того, как стала жертвой изнасилования.

23-летняя Хенсани вела активную жизнь, состояла в студенческом совете, участвовала во многих мероприятиях и даже стала "мисс университетского кубка по регби - 2017" (Varsity cup). Еще в мае девушка рассказывала, что подверглась изнасилованию в вузе, в котором училась, пишет Mirror.

3 августа девушка совершила суицид в доме своей семьи в Йоханнесбурге, ЮАР, который находится почти в тысяче километров от кампуса университета в Грейамстауне. Она оставила запись в Instagram, где разместила надпись на черном фоне с датой своих рождения и смерти и подписью "Никто не заслуживает изнасилования".

Смерть Хенсани потрясла соцсети и студенческое сообщество. Многие распространили хештег #RIPKhensani и были возмущены самоубийством и уровнем насилия в стране. В 2017 году ЮАР заняла первое место в мире количеству совершаемых изнасилований. Представители университета выразили свои соболезнования и заявили, что временно исключили предполагаемого виновника из учебного заведения.

Ранее мы сообщали, что в Ужгороде подросток изнасиловал 9-летнего мальчика.