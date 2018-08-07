В жуткой авиакатастрофе в США погибли люди [ Редактировать ]
В штате Аляска, США, разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли четыре человека.
Крушение произошло недалеко от гор Денали. На борту самолета находились пять человек, сообщает Anchorage Daily News.
Спасателям удалось обнаружить четырех погибших. Поиски пятого пассажира продолжаются, они осложнены неблагоприятными погодными условиями.
Днем ранее В США самолет упал на автостоянку и также погибли люди.
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