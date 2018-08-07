На Донбассе ранили украинских военных [ Редактировать ]
6 августа на Донбассе боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. В результате ранены трое украинских военнослужащих.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам:
- Крымского,
- Луганского,
- Новолуганского,
- Южного,
- Новгородского,
- Марьинки,
- Авдеевки,
- Красногоровки,
- Чермалыка,
- Гнутово,
- Лебединского,
- Павлополя,
- Водяного,
- Широкино.
Наряду с этим, боевики обстреляли позиции у Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а Авдеевка подверглась обстрелу из минометов калибров 120 и 82 мм.
"Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск у Гнутово", - говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.
В результате враждебных действий трое украинских военнослужащих получили ранения. При этом один боевик уничтожен, четверо получили ранения.
Тем временем боевики стягивают на Донбасс танки и артиллерию.
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