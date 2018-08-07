6 августа на Донбассе боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. В результате ранены трое украинских военнослужащих.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам:

Крымского,

Луганского,

Новолуганского,

Южного,

Новгородского,

Марьинки,

Авдеевки,

Красногоровки,

Чермалыка,

Гнутово,

Лебединского,

Павлополя,

Водяного,

Широкино.

Наряду с этим, боевики обстреляли позиции у Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а Авдеевка подверглась обстрелу из минометов калибров 120 и 82 мм.

"Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск у Гнутово", - говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

В результате враждебных действий трое украинских военнослужащих получили ранения. При этом один боевик уничтожен, четверо получили ранения.

Тем временем боевики стягивают на Донбасс танки и артиллерию.