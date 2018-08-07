Twitter заблокировал учетную запись 70-летней американки Нины Томасиески, которая каждый день пишет тысячи постов в поддержку президента США Дональда Трампа.

Блокировка выполнена в рамках борьбы с аккаунтами, поведение которых похоже на ботов, информирует Associated Press.

"Она распространяла информацию о повестке дня президента Трампа, которого она обожает, и собрала 50 тысяч подписчиков", - сказано в сообщении.

Бабушка живет в Теннесси и круглосуточно по телевизору смотрит республиканский канал Fox News, который, в отличие от ряда СМИ, критикующих Трампа, выступает на его стороне.

Женщина пишет в соцсети посты по 14 часов в день, начиная еще до рассвета.

"Я старалась не превышать лимит в тысячу твитов в час и не использовала ненормативную лексику. Но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное - помогать моему президенту", - сказала Томасиески.

Также стало известно, что Twitter блокирует аккаунты с именем Илона Маска.