Twitter заблокировал бабушку за тысячи постов о Трампе [ Редактировать ]
Twitter заблокировал учетную запись 70-летней американки Нины Томасиески, которая каждый день пишет тысячи постов в поддержку президента США Дональда Трампа.
Блокировка выполнена в рамках борьбы с аккаунтами, поведение которых похоже на ботов, информирует Associated Press.
"Она распространяла информацию о повестке дня президента Трампа, которого она обожает, и собрала 50 тысяч подписчиков", - сказано в сообщении.
Бабушка живет в Теннесси и круглосуточно по телевизору смотрит республиканский канал Fox News, который, в отличие от ряда СМИ, критикующих Трампа, выступает на его стороне.
Женщина пишет в соцсети посты по 14 часов в день, начиная еще до рассвета.
"Я старалась не превышать лимит в тысячу твитов в час и не использовала ненормативную лексику. Но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное - помогать моему президенту", - сказала Томасиески.
Также стало известно, что Twitter блокирует аккаунты с именем Илона Маска.
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