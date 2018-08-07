Воспитатели в приюте Одесской области "Свитанок" истязали детей.

"В Хмельницкое отделение полиции поступило заявление о принятии мер к работникам областного приюта для детей, совершающих психологическое и физическое насилие в отношении воспитанников этого заведения", - сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Начато расследование о уголовной статье "Побои и истязания".

В полиции также отметили, что директор приюта "уже не работает на своей руководящей должности", а многие ушли самовольно.

"Поэтому будем выяснять степень ответственности каждого", - сказала заместитель начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции Виктория Лазарчук.

Этот областной приют находится в подчинении Одесской облгосадминистрации, поэтому вопрос находится на контроле губернатора области Максима Степанова и руководителя Главного управления Нацполиции в области Дмитрия Головина.

Несколько дней назад стало известно, что в детском приюте в городе Рожище Волынской области детей избивали и растлевали.