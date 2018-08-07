Детей жестоко пытали и мучили в приюте Одесской области (видео) [ Редактировать ]
Воспитатели в приюте Одесской области "Свитанок" истязали детей.
"В Хмельницкое отделение полиции поступило заявление о принятии мер к работникам областного приюта для детей, совершающих психологическое и физическое насилие в отношении воспитанников этого заведения", - сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Начато расследование о уголовной статье "Побои и истязания".
В полиции также отметили, что директор приюта "уже не работает на своей руководящей должности", а многие ушли самовольно.
"Поэтому будем выяснять степень ответственности каждого", - сказала заместитель начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции Виктория Лазарчук.
Этот областной приют находится в подчинении Одесской облгосадминистрации, поэтому вопрос находится на контроле губернатора области Максима Степанова и руководителя Главного управления Нацполиции в области Дмитрия Головина.
Несколько дней назад стало известно, что в детском приюте в городе Рожище Волынской области детей избивали и растлевали.
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