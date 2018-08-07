На крупнейших рынках в Одессе полиция задержала 17 нелегальных мигрантов.

"При комплексно оперативно-профилактической отработке территорий промрынке "7 километр" и "Привоз" в рамках спецоперации Мигрант за сутки выявлено и привлечено к ответственности 17 нелегальных мигрантов", - сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Среди задержанных шесть человек прибыли из Вьетнама, пять - из Узбекистана, четверо - из Китая и двое - из Азербайджана.

В отношении задержанных сотрудники Государственной миграционной службы составили протоколы об административных правонарушениях.

Как известно, Украину захлестнул поток нелегалов.