На одесских рынках устроили облаву на нелегалов (видео) [ Редактировать ]
На крупнейших рынках в Одессе полиция задержала 17 нелегальных мигрантов.
"При комплексно оперативно-профилактической отработке территорий промрынке "7 километр" и "Привоз" в рамках спецоперации Мигрант за сутки выявлено и привлечено к ответственности 17 нелегальных мигрантов", - сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Среди задержанных шесть человек прибыли из Вьетнама, пять - из Узбекистана, четверо - из Китая и двое - из Азербайджана.
В отношении задержанных сотрудники Государственной миграционной службы составили протоколы об административных правонарушениях.
Как известно, Украину захлестнул поток нелегалов.
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