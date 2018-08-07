Выборы-2019: Порошенко распорядился о защите от российского вмешательства [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) предусмотреть заседание по противодействию вмешательству России в выборы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook утром во вторник, 7 августа.
Порошенко отметил, что в западных странах не сомневаются в подготовке Россией масштабных вмешательств в избирательные процессы. Кроме того, ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.
"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы. Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - написал Петр Порошенко в Facebook.
Ранее стало известно, что выборы-2019 обойдутся украинцам в шокирующую сумму.
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