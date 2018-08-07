Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) предусмотреть заседание по противодействию вмешательству России в выборы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook утром во вторник, 7 августа.

Порошенко отметил, что в западных странах не сомневаются в подготовке Россией масштабных вмешательств в избирательные процессы. Кроме того, ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.

"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы. Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - написал Петр Порошенко в Facebook.

Ранее стало известно, что выборы-2019 обойдутся украинцам в шокирующую сумму.