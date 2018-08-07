Анна по сути никакого особенного чуда не совершила, не была мученицей и не совершала подвигов. Ее скорбь была другая - она долго была бесплодной и возлагала все свои надежды только на Бога до самой старости. И дождалась. В пустыне ее мужу явился ангел и принес весть о будущем ребенке, которую советовал назвать Марией. Она же после стала Богородицей.

Поэтому именно святой Анне молятся о даровании детей. Особенно часто этого просят женщины, которые страдают от бесплодия. У нее просят помощи именно в зачатии и возможности продолжить свой род. Однако ее почитают и уже беременные женщины. Считается, что она – покровительница всех матерей и женщин в положении. Ее просят о легкости прохождения родов, крепком здоровье для себя и младенца, а также чтобы у матери было достаточно молоко, чтобы кормить малыша.

Так как беременным женщинам сложно тяжело работать, они обычно занимаются вышивкой. Стирка тоже считается истинно женским занятием во время материнства. Поэтому Анна считается покровительницей не только матерей, но и тех, кто постоянно занимается вышивкой, и стирает.

Что можно делать, а что нет?

Если вы хотите завести ребенка, то весь день вам нужно будет молиться и в молитвах своих просить даровать дитя. Если же дети у вас уже есть, то молитвы должны быть благодарностью Богу, что он дал вам возможность испытать счастье материнства.

Нельзя слишком сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Как и в остальные дни, грешить нельзя. Лучше еще раз вспомнить те заповеди, которые вам особенно трудно соблюдать.

Какие молитвы и как их читать

Традиционно молитвы читаются утром и вечером. Обычно это делают перед иконой святой Анны. На ней изображена сама Анна и ее дочь Мария, которые нежно прильнули щеками друг к другу. Анну обычно изображают в багровой одежде, а Марию – в голубой. В одной ручке Мария держит распустившийся цветок.

Один из вариантов молитвы может звучать примерно так:

"О Святые Анна и дочь Твоя - Мария, помогите мне дитятко зачать, покуда хочется мне на себе испытать всю радость материнства. Хочется род свой продлить и оставить после себя потомков, чтоб радовались они жизни и чтили Господа и всех Святых. Во имя Отца, Сына, и Святого Духа! Аминь!"