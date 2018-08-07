Мужчине оторвало голову в ДТП, но он выжил (видео) [ Редактировать ]
Американец Брок Мейстер чудом выжил после автокатастрофы, в которой ему оторвало голову.
22-летний житель штата Индиана пережил так называемую "внутреннюю декапитацию" - полное отделение черепа от позвоночника. Подобная травма почти всегда оказывается смертельной или же приводит к параличу, рассказывает Science Alert.
ДТП произошло в январе: Брок сидел на пассажирском месте в машине, за рулем которой был его друг. Водитель потерял управление на обледеневшей дороге, и автомобиль перевернулся.
Мейстер пробил головой стекло двери. Брок пытался подняться, но его друг не позволил ему двигаться до прибытия медиков. Возможно, именно это и спасло ему жизнь.
Санитары осторожно погрузили Брока на носилки и доставили в больницу, где врачи провели операцию, скрепив череп с позвоночным столбом с помощью титановых пластинок и болтов.
Сейчас Брок, прошедший длительный курс реабилитации, уже в состоянии частично двигать шеей. Врачи уверены, что в ближайшее время он снова сможет вести полностью нормальный образ жизни, но поначалу не верили в подобный исход.
Примечательно, что несколько лет назад Мейстеру поставили страшный диагноз: в 16 лет врачи выявили у него рак головного мозга. Но юноше удалось побороть болезнь.
Ранее рассказывалось, как мальчик лишился части мозга и выжил.
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