Гражданство в Евросоюз будут предоставлять по-новому [ Редактировать ]
В Еврокомиссии планируют в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает "Европейская правда".
Еврокомиссия призывает страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран.
"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с большим беспокойством", - сказала Юрова.
По ее словам, в последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогостоящей недвижимости.
В отчете упоминаются, например, Кипр, Мальта и Греция, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание (так называемые "золотые визы") или полноценное гражданство лицам с Китая или бывших республик СССР.
"Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больших усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги", - добавила Юрова.
Ранее мы сообщали, Россия намерена полностью закрыть границу с Беларусью.
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