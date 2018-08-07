Погибли мужчина и женщина, находившиеся в грузовике. Девушка из BMW получила переломы. Кадр видео "Информатор"

Вечером 6 августа в Днепре на Набережной Заводской случилось тройное ДТП: грузовой Mercedes врезался в легковой автомобиль BMW, погибли люди.

В результате происшествия скончались мужчина и женщина, находившиеся в грузовике. Девушка, которая была за рулем BMW, получила различные переломы.

"40-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Vario не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Sens под управлением 33-летнего мужчины. После этого автомобиль Mercedes-Benz Vario выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW, за рулем которого находилась 26-летняя женщина, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По предварительной информации, водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения, передает "Информатор".

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В этот же день киевлянин на "Мерседесе" сгорел живьем в ДТП.