В полиции заявили про еще одного участника нападения с кислотой на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Правоохранители просят граждан и СМИ помочь установить его место пребывания, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге в Киеве, передает УНН.

"Сегодня утром я получил постановление следователя о предоставлении разрешения на разглашение тайны досудебного расследования. И хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения", - сказал он.

На уточнение журналистов о том, какова была роль этого второго лица в совершении покушения на Екатерину Гандзюк, Князев ответил: "Мы считаем, что этот человек участвовал в совершении указанного правонарушения".

Второго подозреваемого зафиксировала видеокамера в магазине. Фото: УНН

Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.

3 августа подозреваемый в нападении был схвачен полицией, его показали общественности в суде.

Второго подозреваемого зафиксировала видеокамера в магазине. Фото: УНН

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