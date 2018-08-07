Кислотой в лицо: полиция показала второго из искалечивших чиновницу (фото) [ Редактировать ]
В полиции заявили про еще одного участника нападения с кислотой на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
Правоохранители просят граждан и СМИ помочь установить его место пребывания, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге в Киеве, передает УНН.
"Сегодня утром я получил постановление следователя о предоставлении разрешения на разглашение тайны досудебного расследования. И хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения", - сказал он.
На уточнение журналистов о том, какова была роль этого второго лица в совершении покушения на Екатерину Гандзюк, Князев ответил: "Мы считаем, что этот человек участвовал в совершении указанного правонарушения".
Второго подозреваемого зафиксировала видеокамера в магазине. Фото: УНН
Как сообщалось, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
3 августа подозреваемый в нападении был схвачен полицией, его показали общественности в суде.
Второго подозреваемого зафиксировала видеокамера в магазине. Фото: УНН
В
по теме
Кислотой в лицо: искалечившего чиновницу мужчину показали в суде (фото)
Следствие считает, что чиновницу Херсона Екатерину Гандзюк облил серной кислотой Николай Новиков 1978 года рождения
Кислотой в лицо: Луценко назвал основную версию нападения на чиновницу Херсона
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко огласил основную версию причины нападения на чиновницу Херсона Екатерину Гандзюк
Кислотой в лицо: искалечивший чиновницу мужчина схвачен (фото)
Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на чиновницу Херсонского горсовета, которую облили кислотой
Нападение с кислотой на чиновницу: США резко отреагировали
В посольстве США прокомментировали нападение на сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк
Кислотой в лицо: шокирующие подробности нападения на чиновницу в Херсоне
О состоянии облитой кислотой чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк рассказал врач-анестезиолог облбольницы