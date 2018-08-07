Мешал пить: под Львовом отец жестоко убил сына [ Редактировать ]
В ночь на 7 августа в Дрогобыче Львовской области произошло убийство: отец убил своего сына.
56-летний мужчина злоупотреблял спиртными напитками, а сын его упрекнул за это. Между ними возник конфликт. Во время ссоры отец схватил нож и ударил 37-летнего сына в сердце, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.
Пострадавший был еще жив, кода его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось.
По факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Примерно в это же время под Николаевом девушку зарезали в День рождения.
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