В ночь на 7 августа в Дрогобыче Львовской области произошло убийство: отец убил своего сына.

56-летний мужчина злоупотреблял спиртными напитками, а сын его упрекнул за это. Между ними возник конфликт. Во время ссоры отец схватил нож и ударил 37-летнего сына в сердце, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Пострадавший был еще жив, кода его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось.

По факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Примерно в это же время под Николаевом девушку зарезали в День рождения.