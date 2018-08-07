Сегодня, 7 августа, на очень близком расстоянии от Земли пронесется комета С/2017 S3, или как ее называют "Зеленый Халк". Комета пройдет на расстоянии 112 млн км от Земли, что по космическим меркам считается очень близким. Об этом сообщает Space.com.

Наблюдать комету можно будет в северной части неба с помощью 10-кратных биноклей.

Комету сравнивают с Халком потому, что она окружена огромным газовым облаком зеленого цвета.

В следующий четверг, 16 августа, комета приблизится к Солнцу и начнет удаляться за пределы солнечной системы.

Впервые комету заметили 23 декабря 2017 года по время наблюдений с телескопа PanSTARRS на Гавайях.

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