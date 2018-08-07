Украина подает новый иск против России в ЕСПЧ [ Редактировать ]
Украинская сторона в ближайшее время подаст новый межгосударственный иск против России касательно украинских заключенных на территории России.
"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против России в отношении всех наших политзаключенных", - заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов в эфире "5 канала" вечером 6 августа, добавив, что иск направлен в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"Часто нет абсолютно никаких оснований в чем-то этих людей обвинять. Это могут быть наши журналисты или активисты, которых обвиняют в терроризме или какой-то другой глупости. Соответственно, подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц. Потому что, как правило, знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно, еще нескольких, но таких людей несколько десятков", - сказал Петухов.
Также замминистра уверен, что внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у заключенных будут человеческие условия содержания: чиновник отметил, что когда есть внимание международных организаций к конкретным украинцам, находящихся в тюрьме, для них улучшают условия содержания, позволяют посещения.
"А также это в перспективе возможность освободить их из-за решения Страсбургского суда... Это тот путь, который мы выбрали для того, чтобы привлечь внимание к этой категории людей и таким образом, по решению суда, давить на Россию с требованием освободить их из-за беспочвенности их преследования", - пояснил Петухов.
Он также рассказал об уже поданном иске Украины в ЕСПЧ.
"Министерство юстиции впервые подало иск в Европейский суд по правам человека еще до так называемого референдума и захвата Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму, и мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге. К сожалению, международное правосудие немного медленнее, чем национальное", - отметил Петухов.
Украина в июле подала заявление по специальному параграфу регламента ЕСПЧ относительно немедленного обязательства России предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова и анонсировала иск по поводу других политзаключенных.
по теме
Украина подает еще один иск в ЕСПЧ против России
В ближайшее время Украина направит иск
Украина призывает Германию повлиять на ситуацию с политзаключенными в России
Обмудсмен Людмила Денисова просит комиссара по защите прав человека Германии повлиять на российских чиновников, которые всячески препятствуют встрече с Сенцовым
В России схватили проводника украинского поезда
Проводник поезда Ковель-Москва, гражданин Украины, задержан ФСБ в России и отправлен в СИЗО
Британия требует от России освободить украинцев
Правительство Великобритании призвало Россию освободить политзаключенных украинцев Сенцова и Балуха
Защита Александра Ефремова заявляет о его незаконном содержании в СИЗО
Политик находится под стражей уже больше двух лет - в чем его обвиняют и как продвигается это дело?