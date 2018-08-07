Эстонцы требуют снизить цены на водку [ Редактировать ]
Цены на спиртное в Эстонии в течении последних лет значительно увеличились и это привело к тому, что население требует снизить акцизы на алкогольные напитки.
Социологическая фирма Kantar Emor по заказу издания Postimees провела опрос, в котором поинтересовалась у граждан, как они относятся к алкогольной политике страны и как оценивают стоимость алкоголя, сообщает "Акциз".
Результат - большинство требуют снижения акцизов:
- 58% - опрошенных жителей Эстонии выступают за уменьшение акциза на алкоголь;
- 23% - за сохранение его на прежнем уровне.
Примечательно, что хотели бы увидеть цены меньше, все социально-демографические группы - женщины, мужчины, молодежь и пенсионеры.
В меньшинстве оказались сторонники Социал-демократической партии, из которых около половины считают, что ставку акциза следует оставить на прежнем уровне.
Алкогольная политика по увеличению акцизов привела к тому, что значительно дороже стали слабоалкогольные напитки, например, акциз на пиво вырос более чем вдвое с 2015 года. Второе следствие - алкогольный туризм в Латвию, что привело к уменьшению поступлений в бюджет Эстонии.
В результате правительство Эстонии уже отказалось от дальнейшего повышения акциза с 2019 года, но о снижении ставки речь не идет.
Тем временем В Минэкономразвития Украины предложили повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.
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