Цены на спиртное в Эстонии в течении последних лет значительно увеличились и это привело к тому, что население требует снизить акцизы на алкогольные напитки.

Социологическая фирма Kantar Emor по заказу издания Postimees провела опрос, в котором поинтересовалась у граждан, как они относятся к алкогольной политике страны и как оценивают стоимость алкоголя, сообщает "Акциз".

Результат - большинство требуют снижения акцизов:

58% - опрошенных жителей Эстонии выступают за уменьшение акциза на алкоголь;

23% - за сохранение его на прежнем уровне.

Примечательно, что хотели бы увидеть цены меньше, все социально-демографические группы - женщины, мужчины, молодежь и пенсионеры.

В меньшинстве оказались сторонники Социал-демократической партии, из которых около половины считают, что ставку акциза следует оставить на прежнем уровне.

Алкогольная политика по увеличению акцизов привела к тому, что значительно дороже стали слабоалкогольные напитки, например, акциз на пиво вырос более чем вдвое с 2015 года. Второе следствие - алкогольный туризм в Латвию, что привело к уменьшению поступлений в бюджет Эстонии.

В результате правительство Эстонии уже отказалось от дальнейшего повышения акциза с 2019 года, но о снижении ставки речь не идет.

Тем временем В Минэкономразвития Украины предложили повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.