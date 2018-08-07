Украинскому рэперу порезали лицо и изувечили его питомца (фото) [ Редактировать ]
В Киеве неизвестными был избит рэпер Дмитрий Решетник, известный как MIM, основатель и участник группы "Еноты".
Так во время попытки ограбления злоумышленники ранили музыканта ножом в лицо, а также нанесли телесные повреждения его домашнему любимцу - еноту Марли.
"Уважаемые подписчики прошу помочь хоть рэпостом. Нужно срочно спасать друга! Мой Енот Боб Марли нуждается в помощи на данный момент у него сильное черепно-мозговое давление", - написал MIM в Іnstagram.
По словам Решетника, нападение произошло около двух недель назад, возле его дома.
"Мне нанесли ножевое ранение в лицо канцелярским ножом, а енота ударили ногой в лицо, повредив зубы и голову моего ребенка, которого я люблю больше всего", - написал он.
Рэпер добавил, что из-за травмы енот потерял зрение.
"От сильного черепного давления глазки у него как будто вылазят, ему нужно срочно делать МРТ, которое проводится в больнице под местным наркозом, стоимость только одного МРТ - 3200 гривен, не считая лечения", - говорит он и просит оказать ему финансовую помощь.
Недавно в Дрогобыче Львовской области также произошло рукоприкладство с холодным оружием: отец убил своего сына за упреки в пьянстве.
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