В смертельном ДТП под Винницей разбились три грузовика (видео) [ Редактировать ]
Рано утром 7 августа на Немировском шоссе под Винницей случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей, в котором погиб иностранец.
"По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля DAF, не справившись с управлением, съехал на обочину дороги и столкнулся с еще двумя автомобилями - DAF и Renault Magnum", - информирует "33 канал" со ссылкой на ГСЧС области.
В результате ДТП погиб пассажир грузовика, 48-летний гражданин Грузии. Для извлечения тела погибшего спасателям пришлось применять специальные инструменты.
Также серьезно пострадал 48-летний водитель Renault. Его с травмами головы, переломами ребер и многочисленными ушибами доставили в больницу.
Тем временем в Днепре пьяный водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП.
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