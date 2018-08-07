Рано утром 7 августа на Немировском шоссе под Винницей случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей, в котором погиб иностранец.

"По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля DAF, не справившись с управлением, съехал на обочину дороги и столкнулся с еще двумя автомобилями - DAF и Renault Magnum", - информирует "33 канал" со ссылкой на ГСЧС области.

В результате ДТП погиб пассажир грузовика, 48-летний гражданин Грузии. Для извлечения тела погибшего спасателям пришлось применять специальные инструменты.

Также серьезно пострадал 48-летний водитель Renault. Его с травмами головы, переломами ребер и многочисленными ушибами доставили в больницу.

Тем временем в Днепре пьяный водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП.