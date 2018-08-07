Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото без макияжа в Instagram и восхитила своих поклонников.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 6 Авг 2018 в 10:49 PDT

Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее естественной красотой: на фото она позирует без макияжа. "Красотка", "Великолепная!", "Очень видно, что похудели!", "Стареет", "Не стоит так худеть", "Захудала напрочь", - пишут фаны.

Ранее мы сообщали, что Каменских попала в больницу.