Настя Каменских произвела фурор, показав фото без макияжа [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото без макияжа в Instagram и восхитила своих поклонников.
Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее естественной красотой: на фото она позирует без макияжа. "Красотка", "Великолепная!", "Очень видно, что похудели!", "Стареет", "Не стоит так худеть", "Захудала напрочь", - пишут фаны.
Ранее мы сообщали, что Каменских попала в больницу.
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