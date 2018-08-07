Вице-мэр Каменского умер от страшных травм [ Редактировать ]
Вице-мэр Каменского Днепропетровской области Владислав Мелешко получил тяжелейшие травмы в ДТП во время прогулки на велосипеде.
Инцидент произошел на улице Романковской неподалеку от кафе Аннушка. Причина травм Мелешко - попадание колеса его велосипеда в отверстие ливневой канализации, сообщает местное издание "Любимый город".
"Владислав получил тяжелейшие травмы черепа и позвоночника, был срочно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, сейчас его перевезли в областную больницу имени Мечникова", – говорится в сообщении.
Утром 7 августа чиновник так и не пришел в сознание, врачи оценивали травмы головы как очень тяжелые и давали очень небольшие шансы на то, что он сможет выжить.
Около 13.00 7 августа, Мелешко скончался в больнице Днепра, сообщает местное издание "Событие".
Незадолго до этого в Днепре пьяный водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП.
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