Масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающего уровня для будущего украинской экономики, уверен глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются военная агрессия, глубокий и затянувшийся экономический кризис, безработица, пишет Данилишин в Facebook.

Он напомнил, что уровень безработицы среди экономически активного населения в I квартале этого года составил 9,7%, а среди населения трудоспособного возраста - 10%.

И хотя эти показатели несколько лучше, чем за аналогичный период прошлого года, все же они свидетельствуют о том, что ситуация на отечественном рынке труда остается напряженной.

Таким образом, нынешняя волна трудовой миграции украинцев, по сути, является неким предохранительным клапаном в условиях низких возможностей трудоустройства на достойные рабочие места на родине.

"Что касается снижения миграционных настроений, то мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что нужно применять комплексный подход, в частности: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест; укреплять институты власти; создавать условия для повышения уровня занятости; повышать производительность труда и экономики в целом", - пишет Данилишин.

Он уверен, что для более эффективного регулирования миграции необходимо внедрять вышеуказанные фундаментальные идеи.

Несколькими днями ранее Нацбанк заявил, что падение гривны может ускориться из-за заробитчан.