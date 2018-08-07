В Южной Корее женщина задохнулась в гробу, проводя ритуал привлечения удачи. Об этом сообщает издание Yonhap.

Вместе с женщиной ритуал проводили две ее подруги. Нужно было пролежать в гробах всю ночь.

Такой ритуал должен был отвлечь злых духов.

Как утверждают в полиции, умершая женщина была последовательницей псевдо-религиозного культа.

"Она вылезла из гроба через 2 часа. Жаловалась, что не может дышать. Ее убедили преодолеть чувство дискомфорта и довести ритуал до конца", - рассказали подруги.

Утром женщину нашли в гробу мертвой. На крышке не было отверстия для дыхания.

Женщины могли упасть в глубокий сон или потерять сознание из-за нехватки воздуха, говорят правоохранители.

Подруг умершей могут привлечь к уголовной ответственности.

Это лишь один из немногих странных ритуалов. Например, дети жестоко убили мать и искупались в ее крови во время другого.