Шаурмой в Киеве отравились 12 детей. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

"По состоянию на 07.08.2018 по оперативным данным ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве и Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" количество заболевания острой кишечной инфекцией связанных с употреблением шаурмы составляет 92 случая (один случай не подтвердился), из них 12 детей", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что в настоящее время продолжаются проверки точек продаж уличной еды. 15 инспекционных групп реагирования обследовали более 50 точек продаж уличной еды, которые занимаются реализацией шаурмы.

30 июля в Киеве произошло массовое пищевое отравление людей, которые приобретали еду в городских точках общепита.