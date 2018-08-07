Знакомые певицы Ани Лорак утверждают, что о похождениях ее мужа Мурата Налчаджиоглу в Украине уже давно всем известно.

Выяснилось, что многие люди из окружения звездной пары считают, что Налчаджиоглу давно вел себя нечестно по отношению к жене, пишет "СтарХит".

"Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке. Он ей изменял... всегда. Еще беременной ее опозорил и нервы женщинами... потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда..., пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас в Украине. Раньше он хоть стеснялся. А теперь... изменяет уже открыто", - заявила Амелия Поганич.

"Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно, он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был лет 7 назад, у другой - 4 года назад. Одна из них была дизайнером. Помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели. Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. А где он и где его жена? Он никто, обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так "благодарит", - говорит Светлана Коба.

Утверждается, что сама Ани Лорак никогда не акцентировала внимание на личной жизни, а в семейных трудностях винила себя, ведь она не могла проводить с мужем достаточно времени из-за большой загруженности.

"Вскоре после свадьбы мы чуть не разошлись. Думаю, я здесь не новичок. Это проблема любого публичного человека. Если ты востребован, у тебя карьера, есть коллектив, музыканты, балет - 350 человек, которые зависят от тебя, они приходят и говорят: "Мы хотим зарплату. У нас семьи". Ты должен как-то обеспечить этих людей. И все меньше места остается для своей семьи. У нас с Муратом был очень сложный период. Пришлось снимать шпильки, платья, украшения, смывать макияж и превращаться в котенка, буквально просить: "Не уходи! Не бросай меня!" Мурат поставил условие, что я буду меньше давать концертов. Я пообещала. Есть периодически какие-то сбои в системе, но я стараюсь их отслеживать и быстренько форматировать на нужную струю", - говорила певица в программе Юлии Меньшовой "Наедине со всеми".

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.

Сам Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.