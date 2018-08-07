Женщина едва не лишилась головы на детской площадке [ Редактировать ]
В Одессе на детской площадке по адресу Днепропетровская дорога качели проломила голову женщине, которая хотела забрать оттуда 2-летнего сына, чтобы тот не травмировался.
По словам очевидцев инцидента, на качелях катались дети. Вдруг к ним побежал 2-летний мальчик. Его мама бросилась за ним. Когда хотела забрать сына, качели со всей силы ударила ее по голове.
"Женщина потеряла сознание. Получила два перелома со смещением. Нужна операция. Если бы она не поспешила за малышом, ребенка просто убило бы", - говорит свидетель происшествия Виктория Соловей.
Ранее мы писали о том, что мужчине оторвало голову в ДТП, но он выжил.
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