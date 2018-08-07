Супрун рассказала, от чего умирают 80% украинцев [ Редактировать ]
Руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала от чего случается абсолютное большинство смертей в Украине - это неправильный образ жизни.
"От образа жизни напрямую зависит ее качество и продолжительность. Никаких "но" здесь нет. Более 80% смертей в Украине вызвано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни", - написала Ульяна Супрун в Facebook.
Она также дала несколько советов украинцам, от чего лучше навсегда отказаться:
"Если ежедневно переедать, объедаться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом - жизнь будет продолжаться короче, чем оно могло бы", - предупреждает Супрун.
Кроме того, Ульяна Супрун предупредила, что миллионы украинцев заражены смертельным вирусом.
по теме
Супрун призвала украинок публично кормить грудью (видео)
Глава Минздрава Украины призвала матерей Украины не кормить грудью в публичных местах
Питомцы в доме: Супрун рассказала о влиянии домашних животных
Исследователи предполагают, что это происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина
Как стать умнее: советы Супрун
Руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как стать умнее и, заодно разрушила очередной миф
Как правильно спать на работе: советы Супрун
Руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун советует, как правильно организовать дневной сон
Советы Супрун: ребенка с больным горлом накормите мороженым
Руководитель Минздрава Ульяна Супрун настоятельно советует при больном горле употреблять продукты из холодильника