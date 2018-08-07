Руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала от чего случается абсолютное большинство смертей в Украине - это неправильный образ жизни.

"От образа жизни напрямую зависит ее качество и продолжительность. Никаких "но" здесь нет. Более 80% смертей в Украине вызвано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни", - написала Ульяна Супрун в Facebook.

Она также дала несколько советов украинцам, от чего лучше навсегда отказаться:

"Если ежедневно переедать, объедаться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом - жизнь будет продолжаться короче, чем оно могло бы", - предупреждает Супрун.

Кроме того, Ульяна Супрун предупредила, что миллионы украинцев заражены смертельным вирусом.