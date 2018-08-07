У всех крупных АЗС-сетей Украины сегодня действуют собственные программы лояльности. Эксперты проанализировали 9 программ лояльности крупнейших автозаправочных сетей по всем ключевым параметрам и определили уровень выгодности. Лучшей по совокупному показателю оказалась программа Fishka от ОККО, меньше всех баллов набрала Shell Smart.

Накопление баллов

Большинство систем лояльности подразумевают начисление баллов на личный счет в количестве, прямо пропорциональном сумме покупки. Чаще всего это составляет 1% от чека для обычного топлива и 2% - для топлива премиум, в отдельных случаях до 3%. Тут принципиальной разницы между большинством сетей нет. Но особого внимания заслуживает практика персональных предложений, построенная на системе анализа поведения клиентов. Такие предложения есть только у ОККО и WOG. Поэтому они и заработали самые высокие баллы по данному параметру. С учетом персональных скидок экономия для водителя может составить до 4 гривен на литре, что делает заправку выгоднее, чем у дешевых АЗС-сетей.

Самые высокие бонусы за покупку товаров в магазинах (до 7%) и еды в кафе/ресторанах (до 10%) дает сеть КЛО. У БРСМ и Shell подобная опция практически отсутствует, у WOG размер скидки минимален – 1%, у ОККО больше бонусов можно получить за отдельные виды покупок (2% - в магазинах, 3% - в ресторанах, 4% - за товары private label).

Но чтобы картина была полнее и объективнее, эксперты учитывали еще один фактор – функциональность сетевых карт. Ведь одно дело, когда ты можешь получить свои бонусы исключительно на заправках одной единственной сети. Совсем другое – когда баллы "капают" тебе на счет практически при любой покупке. Такое пока возможно только с картой Fishka от ОККО. Благодаря ее мультибрендовости балы накапливаются не только на заправке, но и в торговых точках других партнеров программы - супермаркетах "Фуршет", магазинах цифровой техники “Алло”, косметики - Prostor, детских товаров – "Будинок Iграшок", мобильной сети lifecell, автосервисных центрах, банках, страховых компаниях. С сервисом Fishka Online – можно собирать баллы и в более чем 70 популярных онлайн-магазинах и сервисах. К примеру, бронируя жилье на booking.com, 3% от суммы заказа возвращается вам на карту Fishka.

Использование баллов

Почти все компании-участники нашего исследования обменивают баллы на скидку по формуле: 1 балл – 1 копейка. Некоторые сети (Shell, "Параллель", ОККО) предлагают клиентам обменять накопленные баллы на товары из каталога вознаграждений программы лояльности.

При использовании баллов в самом выгодном положении оказываются держатели карточек Fishka, свои баллы они могут потратить у кого угодно из партнеров данной программы. А это более 1 500 точек по всей Украине.

Мобильное приложение

Дальше всего в функциональности своих аппликаций продвинулись WOG Pride и Fishka ОККО.

Благодаря мобильным приложениям в прошлом году OKKO и WOG запустили сервисы, позволяющие оплачивать топливо и заправлять автомобиль непосредственно у колонки. Сейчас компании работают над тем, чтобы с помощью этих же сервисов клиенты могли приобретать не только топливо, но и другие товары. Более того, в сети ОККО клиенты, которые спешат, могут приобрести кофе или омыватель даже не обращаясь в кассу, а сразу после заправки через ОККО Рау или считав QR-код на кофемашине.

Подводя итоги, надо отметить, что на данный момент по совокупности всех факторов наиболее выгодной для водителя является карточка Fishka от сети ОККО. Во-первых, это самый мультифункциональный инструмент из всех существующих аналогов. Во-вторых, благодаря предоставляемым по карте Fishka скидкам покупать топливо на ОККО даже экономически выгоднее, чем у операторов, изначально предлагающих цену ниже, но предоставляющих при этом минимум бонусов или даже вообще никаких. Главным соперником Fishka на данном поле является программа WOG Pride. Отдельные неплохие результаты демонстрируют GLUSCO CLUB и "КартБланш" от "Параллели". Остальным еще надо поработать. Но потребитель от этого только выиграет.



