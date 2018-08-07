В Киеве ко Дню независимости Украины в 2018 году состоится один из крупнейших военных парадов, в котором примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.

"На Майдане Незалежности состоится военный парад. Он является чрезвычайно мощным, большим, чем были в прошлые годы, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины, а также 100-летию возрождения государственности Украины. Всего в параде участвует 4500 военнослужащих", - сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на брифинге во время репетиции военного парада в Киеве 7 августа, передает "Корреспондент".

Полторак обратил внимание на то, что в этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.

Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос участия в военном параде Военно-морских сил Украины.

"Мы отрабатываем разные варианты. И наши Военно-воздушные силы готовы к любым действиям, они тренированные, хорошо подготовлены. Но решение будет приниматься в ближайшее время по военно-воздушному компоненту", - сказал министр.

Кроме того, в параде впервые примут участие женщины.