День Независимости 2018: в Киеве пройдет крупнейший военный парад (фото) [ Редактировать ]
В Киеве ко Дню независимости Украины в 2018 году состоится один из крупнейших военных парадов, в котором примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.
"На Майдане Незалежности состоится военный парад. Он является чрезвычайно мощным, большим, чем были в прошлые годы, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины, а также 100-летию возрождения государственности Украины. Всего в параде участвует 4500 военнослужащих", - сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на брифинге во время репетиции военного парада в Киеве 7 августа, передает "Корреспондент".
Полторак обратил внимание на то, что в этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.
Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос участия в военном параде Военно-морских сил Украины.
"Мы отрабатываем разные варианты. И наши Военно-воздушные силы готовы к любым действиям, они тренированные, хорошо подготовлены. Но решение будет приниматься в ближайшее время по военно-воздушному компоненту", - сказал министр.
Кроме того, в параде впервые примут участие женщины.
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