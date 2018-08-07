Европа столкнулась с затяжной экстремальной жарой, которая вызвала самый масштабный за последние 40 лет кризис овощного сектора ЕС. Об этом сообщает Euractive.

"В связи с продолжительной жаркой и сухой погодой в течение всего июля на большей части континента овощи продолжают потерпать, а урожайность резко снизилась. Сегодня ситуация для огородников и производителей овощей – самая серьезная за последние 40 лет", - заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL).

В результате жарких погодных условий сильно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Британия, Венгрия и Польша. Ассоциация заявила, что больше всего пострадал сектор мороженой и консервированной продукции, в котором потери урожая привели к сокращению и нерегулярным поставкам свежих овощей на перерабатывающие предприятия. Это привело к увеличению издержек производства и сокращению количества обрабатываемых продуктов. Однако в организации не сообщили о подорожании продуктов в связи с этим кризисом.

По данным PROFEL, 2018 год является третьим годом подряд, когда овощной сектор сталкивается с серьезными проблемами, связанными с погодой. Европу ждет значительное сокращение урожая гороха и бобов в диапазоне от 20% до 50%.

"В некоторых производственных регионах на юге Европы первый урожай бобов также пострадал в результате сильных штормов (наводнений и града)”, - сообщили в PROFEL. "Потери урожая лука составляют от 15% до 50%, урожай кабачков и шпината тоже пострадал. Во многих регионах посев шпината, фасоли или цветной капусты - невозможен из-за засухи", - добавили в организации.

В Украине же по тем же причинам подорожает хлеб.