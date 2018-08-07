Под Одессой протестующие перекрыли дорогу [ Редактировать ]
Во вторник, 7 августа, возле села Нерубайское, что под Одессой, местные жители перекрыли дорогу и не дают проехать фурам. В результате протеста образовалась "пробка". Об этом сообщает "112 Украина".
Отмечается, что в пробке стоят десятки грузовиков.
С одним из водителей произошел конфликт: он пытался прорваться, несмотря на блокаду дороги, однако ему это не удалось, зато протестующие разбили ему стекло.
"По одной информации, он наехал на кого-то из правоохранителей, по другой - просто на митингующих. Была попытка задержания", - говорится в сообщении.
Сам митинг и перекрытие дороги происходит из-за того, что через поселок Усатово ездят фуры с перегрузом, в результате - страдает дорожное покрытие. Местные жители жалуются, что разрушаются их дома и покрываются трещинами. Водителям же не хватает места для разворота фур.
Ранее местные жители блокировали трассу между Одессой и Измаилом.
по теме
Избиение школьницы в Одессе: подростки неоднократно нападали на детей
Девочки, жестоко избившие 26 июля в Одессе из-за ревности свою сверстницу - 15-летнюю Соню, до этого случая неоднократно избивали и издевались над другими девочками-подростками
Женщина едва не лишилась головы на детской площадке
В Одессе на детской площадке по адресу Днепропетровская дорога качели проломила голову женщине
В Одессе таксист перевозил пассажиров в багажнике (видео)
В Одессе к таксисту попросилась сесть в машину компания из семи человек
В Одессе сгорели семь магазинов (фото)
Информация о пожаре поступила в 23.37 воскресенья, 5 августа
Женщина пыталась объехать собаку и убила ребенка
В Одесской области в ДТП погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых госпитализированы