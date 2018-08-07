Во вторник, 7 августа, возле села Нерубайское, что под Одессой, местные жители перекрыли дорогу и не дают проехать фурам. В результате протеста образовалась "пробка". Об этом сообщает "112 Украина".

Отмечается, что в пробке стоят десятки грузовиков.

С одним из водителей произошел конфликт: он пытался прорваться, несмотря на блокаду дороги, однако ему это не удалось, зато протестующие разбили ему стекло.

"По одной информации, он наехал на кого-то из правоохранителей, по другой - просто на митингующих. Была попытка задержания", - говорится в сообщении.

Сам митинг и перекрытие дороги происходит из-за того, что через поселок Усатово ездят фуры с перегрузом, в результате - страдает дорожное покрытие. Местные жители жалуются, что разрушаются их дома и покрываются трещинами. Водителям же не хватает места для разворота фур.

Ранее местные жители блокировали трассу между Одессой и Измаилом.