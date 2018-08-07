Двоє людей загинули у масштабній автоаварії, яка сьогодні сталася в Дніпрі. За попередньою інформацією, винуватець аварії, водій автопотяга, був напідпитку. Олена Мендалюк розкаже більше.

Автотроща сталася напередодні, близько 7 години вечора на Набережній Заводській. За попередньою інформацією, водій фури Mercedes на великій швидкості мчав у бік центру. Раптом втратив контроль над автівкою, зачепив Daewoo Lanos, який їхав попереду. Після зіткнення вантажівку винесло на зустрічну смугу, де вона протаранила ВМW. Удар був настільки сильний, що вантажівку перевернуло на бік. Кабіну розтрощило ущент.

Жертвами аварії стало подружжя: водій вантажівки помер миттєво, жінка - у кареті швидкої допомоги. Від удару сильно понівечений BMW. Водійка у лікарні із травмами.

"Сейчас ее состояние удовлетворительное, она в сознании. Диагностировано повреждение кости таза. Я не могу сказать, как быстро она оправится, но постельный режим рекомендован при таких травмах до 4 недель", - говорить Юрій Кравченко, лікар-травматолог, ортопед.

Водій "Ланосу" не постраждав. На машині лише велика вм'ятина. За попередньою інформацією, винуватець аварії водій фури, був напідпитку. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".

"Санкция статья предусматривает наказание в виде лишение свободы от 5 до 10 лет", - прокоментувала Ольга Кузнецова, заступника керівника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

На місці аварії працювали рятувальники і поліція. Аби прибрати вантажівку з проїжджої частини, їм знадобилося кілька годин.