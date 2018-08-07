Напад на Катерину Гандзюк: оприлюднили фото спільника [ Редактировать ]
Напад на Катерину Гандзюк здійснив не лише затриманий Микола Новіков. У нього був спільник. Про це сьогодні повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв.
Фото цього підозрюваного правоохоронці вже оприлюднили та просять громадськість допомогти встановити його особу.
Нагадаємо, активістку та радницю херсонського міського голови облили сірчаною кислотою 31-го липня. Вона досі у лікарні. Напередодні Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у замаху Миколу Новікова.
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